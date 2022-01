Lotteria Italia 6 gennaio 2022: ecco gli ospiti della serata di Rai 1 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Torna anche nel 2022 l’appuntamento con Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia giovedì 6 gennaio 2022 dalle 20:30 su Rai 1 e in streaming su Rai Play, per giocare con tanti ospiti e scoprire i numeri vincenti. Come al solito alla guida del programma, il padrone di casa de I Soliti Ignoti, l’instancabile Amadeus, reduce dal Capodanno e pronto per il tris di Sanremo. Un tempo rito annuale della tv Italiana, coronamento dello show di punta del sabato sera Rai, oggi l’estrazione della Lotteria Italia il 6 gennaio è diventato un rito stanco abbinato al programma I Soliti Ignoti che tutte le sere fa compagnia al pubblico e nel corso delle settimane ha dispensato premi con le varie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Torna anche nell’appuntamento con Soliti Ignoti Specialegiovedì 6dalle 20:30 su Rai 1 e in streaming su Rai Play, per giocare con tantie scoprire i numeri vincenti. Come al solito alla guida del programma, il padrone di casa de I Soliti Ignoti, l’instancabile Amadeus, reduce dal Capodanno e pronto per il tris di Sanremo. Un tempo rito annualetvna, coronamento dello show di punta del sabato sera Rai, oggi l’estrazioneil 6è diventato un rito stanco abbinato al programma I Soliti Ignoti che tutte le sere fa compagnia al pubblico e nel corso delle settimane ha dispensato premi con le varie ...

Advertising

CorriereCitta : #LotteriaItalia a I Soliti Ignoti-Il Ritorno stasera #6gennaio 2022 in tv: estrazione, premi, i biglietti vincenti… - alycecappellaio : RT @Carlomoro8: Quanto vorrei tornare #aVivere l'emozione che c'era il 6 Gennaio per l'estrazione della Lotteria Italia! Si aggiungeva a qu… - intornoAlTempo : RT @Carlomoro8: Quanto vorrei tornare #aVivere l'emozione che c'era il 6 Gennaio per l'estrazione della Lotteria Italia! Si aggiungeva a qu… - romatoday : Lotteria Italia 2021 2022: oggi l'estrazione dei biglietti vincenti. Ecco chi ha già vinto - Carlomoro8 : Quanto vorrei tornare #aVivere l'emozione che c'era il 6 Gennaio per l'estrazione della Lotteria Italia! Si aggiung… -