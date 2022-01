Lotteria Italia 2022, venduti 6,4 milioni di biglietti: numeri in crescita, Lazio leader (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sale l’attesa per l’estrazione della Lotteria Italia 2022. Sono stati venduti quest’oggi 6,4 milioni di biglietti, un dato in fortissimo aumento rispetto allo scorso anno in cui furono staccati 4,6 milioni di tagliandi. Dunque un aumento del 38% rispetto alla passata edizione, per un incasso totale che sfiora i 32 milioni di euro. Lo rende noto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. E’ il Lazio anche quest’anno la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti, il 19% dell’intero dato nazionale pari a oltre 1,1 milioni di tagliandi. Segue la Lombardia con poco più di un milione di biglietti, terzo posto per la Campania. E in serata, durante la puntata speciale ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sale l’attesa per l’estrazione della. Sono statiquest’oggi 6,4di, un dato in fortissimo aumento rispetto allo scorso anno in cui furono staccati 4,6di tagliandi. Dunque un aumento del 38% rispetto alla passata edizione, per un incasso totale che sfiora i 32di euro. Lo rende noto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. E’ ilanche quest’anno la regione in cui è stato venduto il maggior numero di, il 19% dell’intero dato nazionale pari a oltre 1,1di tagliandi. Segue la Lombardia con poco più di un milione di, terzo posto per la Campania. E in serata, durante la puntata speciale ...

