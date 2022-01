Lotteria Italia 2022 | tutti i premi di consolazione | ecco i biglietti vincenti

(Di giovedì 6 gennaio 2022) E’ in corso di svolgimento l’attesissima estrazione della: giovedì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, vengono resi noti iper idi prima categoria, che sono quelli più appetitosi, visto che il primoo in assoluto vale qualcosa come cinque milioni di euro. Chi non dovesse essere tra i fortunati vincitori di questi, a ogni modo, può rifarsi con idi seconda e terza categoria, conosciuti in gergo comedi: si tratta rispettivamente di venticinque e centodal valore di – sempre rispettivamente – 50.000 euro e 25.000 euro ciascuno, e così si alza leggermente la possibilità ...

Advertising

msfabiola_ : Io mi porto avanti e ricordo ai miei cari amici futuri vincitori della lotteria italia quanto li stimo e quanto bene gli voglio ?????? - germanshepard8 : #6gennaio 1974. L'edizione 1973 di Canzonissima, la gara canora televisiva abbinata alla Lotteria Italia, viene vin… - The__Musti : Immaginate se stasera dovessi vincere 5 milioni alla lotteria Italia - GioiaStefani : Da #Canzonissima a #Carrambachefortuna da #Fantastico a #Scommettiamoche ai #isolitiignoti per l'estrazione final… - melecotte : Sta per avvenire l'estrazione dei numeri della lotteria Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Lotteria Italia

CONCERTO EPIFANIA 2022: DIRETTA VIDEO STREAMING E TV Andrà in onda nella seconda serata di Rai 1, appena dopo lo speciale "" de 'I soliti ignoti ' il Concerto dell'Epifania 2022 , giunto per questo 6 gennaio alla sua 27esima edizione . Per l'appuntamento del nuovo anno appena cominciato è stato scelto come ...PESCARA. Oggi torna lacon l'abbinamento che verrà effettuato durante la trasmissione di Rai Uno condotta da Amadeus "Soliti ignoti " il ritorno". Con la pandemia si registra un boom di vendite per l'...L’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2021-2022, è andata in diretta alle ore 20.30 di giovedì 6 gennaio 2022, primo premio da 5 milioni di euro. I biglietti di prima, seconda e te ...Biglietti lotteria italia 2022 vincenti estrazione primo premio. Boom di vendite per l’edizione 2021 della Lotteria Italia, che fino al 31 dicembre registra 6,3 milioni [...] ...