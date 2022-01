Lotteria Italia 2022 | su Rai 1 l’estrazione del 6 gennaio con Amadeus | il primo premio da 5 milioni di euro Venduto il 37% in più di biglietti

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il sogno è sempre lo stesso, centrare ilda 5di. Come ogni anno, torna stasera la tradizionale estrazione dellache, per la prima volta in cinque anni torna a registrare un aumento deivenduti. Si è passati, infatti, dai 4,7di tagliandi del 2020 ai 6,4di quest’anno, con un aumento del 36,9%. Per il quinto anno consecutivo, poi, a fare da cornice alsarà la trasmissione Rai “Soliti ignoti” che ha già distribuito, fino ad oggi, 710didi premi giornalieri. Ovviamente in palio non ci sarà solo il jackpot da 5ma anche altri premi di categorie successive alla prima che ...

ViPiu_it : Lotteria Italia: quasi 6,4 milioni biglietti venduti (+1,8 milioni), incasso sfiora 32 milioni (+38,9%). Lazio lead… - infoitscienza : Lotteria Italia 2021: volano le vendite con 6,35 biglietti venduti - statodelsud : Lotteria Italia: Basilicata, venduti quasi 40 mila biglietti - Pino__Merola : Lotteria Italia: Basilicata, venduti quasi 40 mila biglietti - palermo24h : Lotteria Italia, Sicilia: vendite in crescita del 32,9%, a Messina staccati 47 mila biglietti –… -

2021 (+38,9%), DATI DEFINITIVI: volano le vendite con 6,35 milioni di biglietti venduti (+38,9%). Roma prima per tagliandi acquistati Questa sera in programma l'estrazione della ...Latorna a mettere sul piatto i suoi ricchi premi a partire come sempre dalle ore 19:00 ... Tutte le estrazioni che si tengono indal lunedì alla domenica, controlla i loro concorsi nel ...COSENZA – In questa edizione della Lotteria Italia, in Calabria sono stati venduti 116.640 biglietti. La provincia in cui sono stati staccati più tagliandi è stata Cosenza, con 49.040 biglietti, segui ...ANCONA - In questa edizione della Lotteria Italia, nelle Marche sono stati venduti 155.600 biglietti. La provincia in cui sono stati staccati più tagliandi è stata Ancona, con ...