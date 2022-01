Lotteria Italia 2022, estrazione: data, orario, diretta tv e streaming (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’estrazione finale della Lotteria Italia 2022, il concorso a premi che dà anni coinvolge milioni di Italiani, si terrà anche quest’anno nella serata del 6 gennaio. La prima serata dell’Epifania dunque porterà i ricchi premi della Lotteria Italia, con gli spettatori che potranno assistere all’annuncio dei premi durante una puntata speciale dei “Soliti Ignoti – il ritorno”, il programma condotto da Amadeus su Rai Uno e in diretta streaming su RaiPlay. Nell’occasione tutti gli occhi saranno puntati sui premi di prima categoria, con il primo premio di cinque milioni di euro. A seguire tutti gli altri tagliandi vincenti, da due milioni e un milione e così via a scalare con tanti biglietti dal valore di svariate migliaia di euro. Nelle ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’finale della, il concorso a premi che dà anni coinvolge milioni dini, si terrà anche quest’anno nella serata del 6 gennaio. La prima serata dell’Epifania dunque porterà i ricchi premi della, con gli spettatori che potranno assistere all’annuncio dei premi durante una puntata speciale dei “Soliti Ignoti – il ritorno”, il programma condotto da Amadeus su Rai Uno e insu RaiPlay. Nell’occasione tutti gli occhi saranno puntati sui premi di prima categoria, con il primo premio di cinque milioni di euro. A seguire tutti gli altri tagliandi vincenti, da due milioni e un milione e così via a scalare con tanti biglietti dal valore di svariate migliaia di euro. Nelle ...

