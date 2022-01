Lotteria Italia 2021, in Lombardia venduti oltre 1 milione di biglietti. Milano in testa con 472 mila tagliandi davanti a Brescia e Bergamo (Di giovedì 6 gennaio 2022) In questa edizione della Lotteria Italia, in Lombardia sono stati venduti 1.054.820 biglietti. La provincia in cui sono stati staccati più tagliandi è stata milano, con 472.260 biglietti, seguita da Brescia con 111.260, da Bergamo con 94.920, da Varese con 76.800, da Monza con 73.280, da Como con 52.780, da Pavia con 49.460, da Cremona con 29.780, da Lecco con 29.100, da Mantova con 28.680, da Lodi con 23.440 e da Sondrio con 13.060 tagliandi. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 6 gennaio 2022) In questa edizione della, insono stati1.054.820. La provincia in cui sono stati staccati piùè stata, con 472.260, seguita dacon 111.260, dacon 94.920, da Varese con 76.800, da Monza con 73.280, da Como con 52.780, da Pavia con 49.460, da Cremona con 29.780, da Lecco con 29.100, da Mantova con 28.680, da Lodi con 23.440 e da Sondrio con 13.060

Advertising

CorriereRomagna : Lotteria Italia, le vendite in Romagna: a Forlì-Cesena staccati 51.610 biglietti - - andreatortelli : Lotteria Italia, in provincia di Brescia venduti 111.260 biglietti - rep_milano : Lotteria Italia, in Lombardia oltre un milione di biglietti: a Milano in 472mila tentano la fortuna - larenait : Quasi 120mila in cerca di fortuna ?? - AlguerIT : SARDEGNA Lotteria Italia: in Sardegna venduti 68mila biglietti -