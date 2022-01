LIVE Sinner-Safiullin 7-6 6-3, Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: l’altoatesino soffrendo regala il primo punto all’Italia! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV 2.09 Safiullin si conferma giocatore che non vale la sua classifica: il russo può scalare le gerarchie in questa annata se continuerà ad esprimersi su LIVElli simili. 2.08 “Amo giocare per l’Italia, ho dovuto tirar fuori il mio miglior tennis per battere Safiullin che ha giocato in maniera incredibile”. Queste le prime parole a caldo di Sinner dopo il successo. 2.07 Fanno la differenza le percentuali di conversione di palle break: 1 su 12 per Safiullin, 2 su 5 per Sinner. L’azzurro ha servito solo il 61% di prime in campo, ma ha scagliato ben 11 ace. Bravissimo ad aggrapparsi al servizio l’altoatesino ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MEDVEDEV 2.09si conferma giocatore che non vale la sua classifica: il russo può scalare le gerarchie in questa annata se continuerà ad esprimersi sulli simili. 2.08 “Amo giocare per l’, ho dovuto tirar fuori il mio miglior tennis per battereche ha giocato in maniera incredibile”. Queste le prime parole a caldo didopo il successo. 2.07 Fanno la differenza le percentuali di conversione di palle break: 1 su 12 per, 2 su 5 per. L’azzurro ha servito solo il 61% di prime in campo, ma ha scagliato ben 11 ace. Bravissimo ad aggrapparsi al servizio...

