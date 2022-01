LIVE Sinner-Safiullin 7-6 2-2, Italia-Russia ATP Cup 2022 in DIRETTA: l’azzurro annulla carrellate di palle break! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV 15-0 Ottima prima esterna e Sinner parte bene! 2-2. Due grandissime prime scagliate dal russo portano Safiullin a braccetto di Sinner. 40-30 Buona prima al centro per il russo. 30-30 Ha avuto l’occasione per giocare il passante da lontano Sinner, ma non è riuscito a tirare su il dritto. 15-30 RIMANE IN CAMPO IL DRITTO DI Sinner! Che diagonale, che staffilata! 15-15 Trova l’ace di seconda Safiullin. 0-15 RECUPERO SONTUOSO DI Sinner! Serve and volley sorprendente di Safiullin, l’azzurro arriva di gran carriera e piazza lo strettino. 2-1. Recupera da 15-40 ed annulla altre ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MEDVEDEV 15-0 Ottima prima esterna eparte bene! 2-2. Due grandissime prime scagliate dal russo portanoa braccetto di. 40-30 Buona prima al centro per il russo. 30-30 Ha avuto l’occasione per giocare il passante da lontano, ma non è riuscito a tirare su il dritto. 15-30 RIMANE IN CAMPO IL DRITTO DI! Che diagonale, che staffilata! 15-15 Trova l’ace di seconda. 0-15 RECUPERO SONTUOSO DI! Serve and volley sorprendente diarriva di gran carriera e piazza lo strettino. 2-1. Recupera da 15-40 edaltre ...

