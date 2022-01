LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2022 in DIRETTA: Clement Noel favorito sulla Crveni Spust, l’Italia punta su Vinatzer (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01: Schwarz all’internedio ha 56 centesimi di ritardo 13.01: Problema agli occhiali per il norvegese Foss-Solevaag che non commette errori e chiude con 55?26 la sua prova 12.59: Foss-Solevaag pronto al cancelletto 12.58: E’ caduta una spolverata di neve nella notte, che ha reso il paesaggio lievemente più invernale, ci sono -2° in partenza, 0° al traguardo. E’ nuvoloso ma non nevica. Condizioni della neve precarie 12.57: La prima manche è stata tracciata dal tedesco Andreas Omminger, la seconda sarà tracciata dal tecnico francese Simone Del Dio 12.53: Questi i pettorali degli azzurri: Vinatzer partirà con il numero 8, Moelgg con il 20, Gross con il 27, Maurberger con il 30, Sala con il 37. Sono 61 gli atleti al via 12.50: All’appello mancherà Giuliano Razzoli, alle prese con qualche problema ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01: Schwarz all’internedio ha 56 centesimi di ritardo 13.01: Problema agli occhiali per il norvegese Foss-Solevaag che non commette errori e chiude con 55?26 la sua prova 12.59: Foss-Solevaag pronto al cancelletto 12.58: E’ caduta una spolverata di neve nella notte, che ha reso il paesaggio lievemente più invernale, ci sono -2° in partenza, 0° al traguardo. E’ nuvoloso ma non nevica. Condizioni della neve precarie 12.57: La prima manche è stata tracciata dal tedesco Andreas Omminger, la seconda sarà tracciata dal tecnico francese Simone Del Dio 12.53: Questi i pettorali degli azzurri:partirà con il numero 8, Moelgg con il 20, Gross con il 27, Maurberger con il 30, Sala con il 37. Sono 61 gli atleti al via 12.50: All’appello mancherà Giuliano Razzoli, alle prese con qualche problema ...

