LIVE – Milano-Piacenza 2-1 (31-29, 23-25, 25-22, 14-12): Superlega 2021/2022 volley in DIRETTA (Di giovedì 6 gennaio 2022) La DIRETTA testuale di Allianz Milano-Gas Sales Bluenergy Piacenza, sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. I meneghini di coach Piazza, dopo aver vinto al tie-break sul campo di Milano, vanno a caccia di altri punti contro la quotata formazione piacentina. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di giovedì 6 gennaio. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 16^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Latestuale di Allianz-Gas Sales Bluenergy, sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato didimaschile. I meneghini di coach Piazza, dopo aver vinto al tie-break sul campo di, vanno a caccia di altri punti contro la quotata formazione piacentina. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di giovedì 6 gennaio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 16^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA ...

Advertising

VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 4’ Set Milano - Piacenza 14-12 Muro a tre di Piacenza e Russell non fa passare. Time o… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 4’ Set Milano - Piacenza 10-8 P di punto P di parallela P di Patry cit… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 4’ Set Milano - Piacenza 8-7 è tornato il caro vecchio Russell in attacco… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 4’ Set Milano - Piacenza 6-3 Altro murone di Capitan Piano per Milano. Time out Piacen… - BnB_Ferroviere : #Concerti che verranno: The Black Crowes live al @MediolanumForum giovedì 13 ottobre -