LIVE Juventus-Napoli 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: inizia la partita, grande accoglienza allo Stadium (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della Serie A 5? MCKENNIE! Che chance! Il pallone va verso di lui, l'americano colpisce bene ma sfiora il palo alla destra di Ospina. 4? CHIESA! Prima opportunità per la Juventus con l'azzurro servito sulla sinistra. Al tiro, però, c'è la ribattuta di Di Lorenzo. Angolo. 3? Nella panchina del Napoli siede Marco Domenichini, vice di Luciano Spalletti, stasera assente poiché positivo anche lui al Covid. 1? Comincia la partita! 20.40 Squadre nel tunnel, tra poco si inizia. 20.35 In casa Napoli, Rrahmani, Lobotka e Zielinski vanno regolarmente in campo, in seguito alla segnalazione dell'Asl Napoli2. In difesa, torna Ghoulam dal primo minuto, mentre in attacco c'è ...

