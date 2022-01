LIVE Dakar 2022, quinta tappa Riyadh-Riyadh in DIRETTA: secondo posto per Petrucci alle spalle di Price, Lategan svetta tra le auto. Dominio russo tra i camion, attesa per i quad (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 auto – attesa domani una rivincita da parte di Audi, casa che oggi ha subito un nuovo problema tecnico. Prima Dakar difficile per i tedeschi, mentre Toyota non sembra sbagliare un colpo. 13.49 quad – Arrivano degli aggiornamenti per quanto riguarda i quad. All’ultimo check point Giroud vantava un vantaggio di 6’23 su Medeiros, 8’10 su Wi?niewski, 9’52 su Copetti, 11’15 su Andújar e 14’42 su Maksimov. 13.30 quad – La giuria sta decidendo come determinare la classifica dei quad. Alexandre Giroud, al 259° chilometro, è il leader della competizione con 8 minuti di margine su Pablo Copetti. Il francese sfida l’americano che è al comando della classifica generale. 13.08 quad – ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.15domani una rivincita da parte di Audi, casa che oggi ha subito un nuovo problema tecnico. Primadifficile per i tedeschi, mentre Toyota non sembra sbagliare un colpo. 13.49– Arrivano degli aggiornamenti per quanto riguarda i. All’ultimo check point Giroud vantava un vantaggio di 6’23 su Medeiros, 8’10 su Wi?niewski, 9’52 su Copetti, 11’15 su Andújar e 14’42 su Maksimov. 13.30– La giuria sta decidendo come determinare la classifica dei. Alexandre Giroud, al 259° chilometro, è il leader della competizione con 8 minuti di margine su Pablo Copetti. Il francese sfida l’americano che è al comando della classifica generale. 13.08– ...

