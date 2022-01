LIVE Dakar 2022, quinta tappa Riyadh-Riyadh in DIRETTA: Sanders in testa tra le moto, duello Sainz-Loeb tra le auto (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.25 auto – Dopo 81 km, Carlos Sainz ha preceduto Sébastien Loeb di soli nove secondi. Nasser Al-Attiyah è pronto a balzare sul podio, a poco più di un minuto dai suoi rivali. Yasir Seaidan, in testa al primo check point, sembra essersi perso dopo 69 km: il saudita comincia a perdere tempo prezioso. 07.20 moto – Quasi tutti i big hanno percorso 41 km ed i corridori che erano tra il 15° e il 20° posto al via hanno preso il comando. Sanders attualmente conduce davanti a Kevin Benavides, Howes, Klein e Branch. Non sono però ancora stati registrati i tempi di Toby Price e dei due corridori Hero, partiti dopo i primi 30 alla partenza. 07.15 Il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) è pronto a confermarsi in vetta ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.25– Dopo 81 km, Carlosha preceduto Sébastiendi soli nove secondi. Nasser Al-Attiyah è pronto a balzare sul podio, a poco più di un minuto dai suoi rivali. Yasir Seaidan, inal primo check point, sembra essersi perso dopo 69 km: il saudita comincia a perdere tempo prezioso. 07.20– Quasi tutti i big hanno percorso 41 km ed i corridori che erano tra il 15° e il 20° posto al via hanno preso il comando.attualmente conduce davanti a Kevin Benavides, Howes, Klein e Branch. Non sono però ancora stati registrati i tempi di Toby Price e dei due corridori Hero, partiti dopo i primi 30 alla partenza. 07.15 Il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) è pronto a confermarsi in vetta ...

