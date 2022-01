LIVE Dakar 2022, quinta tappa Riyadh-Riyadh in DIRETTA: Price precede Petrucci tra le moto, Lategan guida tra le auto (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.07 moto – Al km 311 succede di tutto! Crolla Daniel Sanders che ora è 15° a 12:41. Scivola anche Kevin Benavides che, dal secondo posto, diventa nono a quasi 10 minuti. Al comando ora troviamo Toby Price con 2:04 su Danilo Petrucci e 3:01 su Cornejo Florimo 10.05 CAMION – Arrivati al check point del km 159, in testa c’è Dmitry Sotnikov; secondo posto per il compagno di squadra (Kamaz – Master) Karginov, ma di fatto le due vetture sono una di fianco all’altra, senza distacco nei tempi. Terzo, a 55?, Van Kasteren (Petronas Team De Rooy Iveco). 10.00 QUAD – Passaggio in testa dopo 190 chilometri per Alexandre Giroud (Yamaha Racing) che ha la possibilità di diventare leader della classifica generale sull’americano Pablo Copetti (Del Amo ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.07– Al km 311 succede di tutto! Crolla Daniel Sanders che ora è 15° a 12:41. Scivola anche Kevin Benavides che, dal secondo posto, diventa nono a quasi 10 minuti. Al comando ora troviamo Tobycon 2:04 su Daniloe 3:01 su Cornejo Florimo 10.05 CAMION – Arrivati al check point del km 159, in testa c’è Dmitry Sotnikov; secondo posto per il compagno di squadra (Kamaz – Master) Karginov, ma di fatto le due vetture sono una di fianco all’altra, senza distacco nei tempi. Terzo, a 55?, Van Kasteren (Petronas Team De Rooy Iveco). 10.00 QUAD – Passaggio in testa dopo 190 chilometri per Alexandre Giroud (Yamaha Racing) che ha la possibilità di diventare leader della classifica generale sull’americano Pablo Copetti (Del Amo ...

