LIVE Dakar 2022, quinta tappa Riyadh-Riyadh in DIRETTA: Petrucci potrebbe aver vinto tra le moto, Price sotto investigazione (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 moto – Danilo Petrucci potrebbe aver vinto la quinta tappa. Attendiamo conferme, ma Price sarebbe stato sanzionato di 5 minuti! Si tratterebbe del primo storico acuto del centauro di KTM in questo evento. 14.58 moto – Gara incredibile oggi per Danilo Petrucci. Il nostro connazionale ha sfiorato il primo acuto in carriera nella competizione raid più famosa ed estenuante al mondo. Ricordiamo che quest'ultimo è un rookie, un dato da tenere sempre in considerazione. 14.15 AUTO – Attesa domani una rivincita da parte di Audi, casa che oggi ha subito un nuovo problema tecnico. Prima Dakar difficile per i tedeschi, mentre Toyota ...

