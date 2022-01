LIVE Conegliano-Novara 4-10, Finale Coppa Italia volley 2022 in DIRETTA: le ragazze di Lavarini partono forte! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-17 Questa volta è lunga la fast di Chirichella. 11-17 Bosetti prova una diagonale stretta, ma la palla finisce in rete. 10-17 Chirichella passa anche in fast, al momento il duello tra pallegiatrici lo sta vincendo a mani basse Hancock. 10-16 Plummer passa senza problemi sopra il muro di Hancock. 9-16 Chirichella riceve e poi attacca in sette. 9-15 Pipe di Egonu, ma Conegliano ha avuto bisogno di quattro attacchi per mettere la palla giù. 8-15 Servizio lungo di Egonu. 8-14 Bella spallata di Sylla da posto quattro. 7-14 Karakurt letteralmente illegale, la turca è vicina al 100% in attacco. 7-13 Diagonale indifendibile di Karakurt. 7-12 Colpo in extrarotazione di Egonu, attacco solo di polso per Paola. 6-12 Karakurt sta passando da ogni parte del campo, inizio di set folle per la turca. Entra ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-17 Questa volta è lunga la fast di Chirichella. 11-17 Bosetti prova una diagonale stretta, ma la palla finisce in rete. 10-17 Chirichella passa anche in fast, al momento il duello tra pallegiatrici lo sta vincendo a mani basse Hancock. 10-16 Plummer passa senza problemi sopra il muro di Hancock. 9-16 Chirichella riceve e poi attacca in sette. 9-15 Pipe di Egonu, maha avuto bisogno di quattro attacchi per mettere la palla giù. 8-15 Servizio lungo di Egonu. 8-14 Bella spallata di Sylla da posto quattro. 7-14 Karakurt letteralmente illegale, la turca è vicina al 100% in attacco. 7-13 Diagonale indifendibile di Karakurt. 7-12 Colpo in extrarotazione di Egonu, attacco solo di polso per Paola. 6-12 Karakurt sta passando da ogni parte del campo, inizio di set folle per la turca. Entra ...

