LIVE Conegliano-Novara 3-2, Finale Coppa Italia volley 2022 in DIRETTA: rimonta pazzesca delle Pantere, che restano imbattute in Italia! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-13 LA CHIUDE DE KRUIJF! 14-13 Bosetti passa in parallela, che carattere! Altro match-point annullato. 14-12 Diagonale stretta di Bosetti, che non ci sta a mollare. 14-11 Daalderop annulla il primo. 14-10 Egonu sale in cattedra e regala quattro match-point a Conegliano. 13-10 Break pesantissimo di Conegliano. 12-10 Parallela stampata sulla linea di Egonu. 11-10 Si insacca l’attacco di Karakurt. 11-9 Diagonale mostruosa di Egonu da posto due. 10-9 Entra D’Odorico. 10-9 Daalderop la mette giù al terzo tentativo. 10-8 Errore in attacco di Karakurt, che occasione sprecata. 9-8 Risponde al centro Chirichella. 9-7 Primo tempo di Folie, Karakurt ha sprecato un contrattacco. 8-7 Ancora Bosetti, questa volta in diagonale, colpo tutto di spalla. 8-6 Pallonetto spinto di Plummer. 7-6 ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-13 LA CHIUDE DE KRUIJF! 14-13 Bosetti passa in parallela, che carattere! Altro match-point annullato. 14-12 Diagonale stretta di Bosetti, che non ci sta a mollare. 14-11 Daalderop annulla il primo. 14-10 Egonu sale in cattedra e regala quattro match-point a. 13-10 Break pesantissimo di. 12-10 Parallela stampata sulla linea di Egonu. 11-10 Si insacca l’attacco di Karakurt. 11-9 Diagonale mostruosa di Egonu da posto due. 10-9 Entra D’Odorico. 10-9 Daalderop la mette giù al terzo tentativo. 10-8 Errore in attacco di Karakurt, che occasione sprecata. 9-8 Risponde al centro Chirichella. 9-7 Primo tempo di Folie, Karakurt ha sprecato un contrattacco. 8-7 Ancora Bosetti, questa volta in diagonale, colpo tutto di spalla. 8-6 Pallonetto spinto di Plummer. 7-6 ...

