LIVE Conegliano-Novara 2-2, Finale Coppa Italia volley 2022 in DIRETTA: si decide tutto al tie-break, rimonta delle Pantere! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:45 rimonta di grande carattere delle Pantere, dopo i primi due set era difficile pensare ad un risultato del genere. Adesso la partita è più aperta che mai, anche se l’inerzia sembra dalla parte di Conegliano. Sembra di rivedere quanto successo in Finale di SuperCoppa Italiana, in quel caso a spuntarla al tie-break erano state Egonu e compagne. 25-22 Egonu manda la sua al tie-break! 24-22 Scappa il pallonetto di Plummer. 24-21 Mani-out di Egonu, ci sono tre set-point per le Pantere! 23-21 Courtney sblocca la situazione per le Pantere. 22-21 Ancora un attacco fuori di Egonu, attenzione! 22-20 Errore sanguinoso di Egonu da seconda linea. 22-19 Primo tempo di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:45di grande caratterePantere, dopo i primi due set era difficile pensare ad un risultato del genere. Adesso la partita è più aperta che mai, anche se l’inerzia sembra dalla parte di. Sembra di rivedere quanto successo indi Superna, in quel caso a spuntarla al tie-erano state Egonu e compagne. 25-22 Egonu manda la sua al tie-! 24-22 Scappa il pallonetto di Plummer. 24-21 Mani-out di Egonu, ci sono tre set-point per le23-21 Courtney sblocca la situazione per le Pantere. 22-21 Ancora un attacco fuori di Egonu, attenzione! 22-20 Errore sanguinoso di Egonu da seconda linea. 22-19 Primo tempo di ...

