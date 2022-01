LIVE Conegliano-Novara 19-25, Finale Coppa Italia volley 2022 in DIRETTA: Karakurt illegale nel primo set! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-25 Karakurt! Difesa impressionante della turca, che poi la chiude anche in attacco! 19-24 Sette affettata di Chirichella, magia di Hancock. 19-23 Fast vincente di De Kruijf. 18-23 Daalderop passa in mezzo al muro a tre piazzato di Conegliano. 18-22 Errore in battuta di Bosetti. 17-22 Muro a tetto di Karakurt su Sylla! 17-21 Battuta in rete di Caravello, che resta dentro per la ricezione al posto di Plummer. 17-20 Mani-out di Sylla da posto quattro. Entra Caravello per la battuta al posto di Folie. 16-20 Ottimo primo tempo di Bonifacio, grande variazione di gioco di Hancock. 16-19 Egonu tira giù una cannonata senza rincorsa, lavoro di polsi meraviglioso di Wolosz. 15-19 Magia di Wolosz, Plummer poi non sbaglia contro il muro ad uno di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-25! Difesa impressionante della turca, che poi la chiude anche in attacco! 19-24 Sette affettata di Chirichella, magia di Hancock. 19-23 Fast vincente di De Kruijf. 18-23 Daalderop passa in mezzo al muro a tre piazzato di. 18-22 Errore in battuta di Bosetti. 17-22 Muro a tetto disu Sylla! 17-21 Battuta in rete di Caravello, che resta dentro per la ricezione al posto di Plummer. 17-20 Mani-out di Sylla da posto quattro. Entra Caravello per la battuta al posto di Folie. 16-20 Ottimotempo di Bonifacio, grande variazione di gioco di Hancock. 16-19 Egonu tira giù una cannonata senza rincorsa, lavoro di polsi meraviglioso di Wolosz. 15-19 Magia di Wolosz, Plummer poi non sbaglia contro il muro ad uno di ...

