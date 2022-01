LIVE – Conegliano-Novara 0-2 (19-25, 19-25, 11-7): finale Coppa Italia femminile 2022 volley in DIRETTA (Di giovedì 6 gennaio 2022) La DIRETTA testuale di Prosecco Doc Imoco volley Conegliano-Igor Gorgonzola Novara, finale della Coppa Italia Serie A1 femminile 2022 di volley. Le azzurre di Lavarini non hanno giocato il derby di semifinale contro Chieri causa Covid e dunque arrivano più riposate delle Pantere, reduci dalla vittoria al quarto set contro Busto Arsizio. Chi vincerà alla finale? L’appuntamento è per le ore 17.30 di giovedì 6 gennaio. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV LA PRESENTAZIONE DEL MATCH: Conegliano PER IL TRIS? AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Latestuale di Prosecco Doc Imoco-Igor GorgonzoladellaSerie A1di. Le azzurre di Lavarini non hanno giocato il derby di semicontro Chieri causa Covid e dunque arrivano più riposate delle Pantere, reduci dalla vittoria al quarto set contro Busto Arsizio. Chi vincerà alla? L’appuntamento è per le ore 17.30 di giovedì 6 gennaio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV LA PRESENTAZIONE DEL MATCH:PER IL TRIS? AGGIORNA LA ...

