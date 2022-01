LIVE Conegliano-Novara 0-0, Finale Coppa Italia volley 2022 in DIRETTA: è tutto pronto al Palalottomatica, presente il Presidente della Repubblica! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:31 Adesso è il momento dell’inno nazionale Italiano. 17:29 Tutti in piedi ad applaudire l’ingresso del Presidente Mattarella, che vi ricordiamo essere un grande appassionato di volley. 17:28 Come detto il palcoscenico è quello delle grandi occasioni, si tratta probabilmente dell’ultima uscita pubblica di Mattarella come Presidente della Repubblica. In questo momento è in corso uno spettacolo di danza e musica, le cose sono state fatte in grande. 17:26 La fase di riscaldamento è ormai finita, è tutto pronto per la presentazione dei sestetti ufficiali! 17:25 Potrebbe essere l’ultima Finale di Coppa Italia con la maglia di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:31 Adesso è il momento dell’inno nazionaleno. 17:29 Tutti in piedi ad applaudire l’ingresso delMattarella, che vi ricordiamo essere un grande appassionato di. 17:28 Come detto il palcoscenico è quello delle grandi occasioni, si tratta probabilmente dell’ultima uscita pubblica di Mattarella comeRepubblica. In questo momento è in corso uno spettacolo di danza e musica, le cose sono state fatte in grande. 17:26 La fase di riscaldamento è ormai finita, èper la presentazione dei sestetti ufficiali! 17:25 Potrebbe essere l’ultimadicon la maglia di ...

