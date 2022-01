LIVE Conegliano-Novara 0-0, Finale Coppa Italia volley 2022 in DIRETTA: è tutto pronto a Roma, presente il Presidente della Repubblica! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-7 Battuta profonda di Karakurt, Lavarini chiama un challenge però. 3-7 Parallela stupenda di Daalderop, l’olandese è sempre bella da vedere. 3-6 Brava Sylla a mettere giù una palla alzata sui tre metri. 2-6 Mani-out da posto due per Karakurt, colpo di grande esperienza per lei. 2-5 Gran primo tempo di De Kruijf. 1-5 Diagonale profonda di Karakurt. 1-4 Errore al servizio di Folie. 1-3 Primo tempo di Folie. 0-3 Non passa il pallonetto di Sylla, partenza complessa di Conegliano. 0-2 Secondo servizio vincente consecutivo, in affanno De Gennaro. 0-1 Si parte subito con un ace della solita Hancock. 17:35 Conegliano risponde con: Wolosz, Sylla, Plummer, Egonu, De Kruijf, Folie e De Gennaro. 17:33 Questo il sestetto di Novara: Hancock, Karakurt, ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-7 Battuta profonda di Karakurt, Lavarini chiama un challenge però. 3-7 Parallela stupenda di Daalderop, l’olandese è sempre bella da vedere. 3-6 Brava Sylla a mettere giù una palla alzata sui tre metri. 2-6 Mani-out da posto due per Karakurt, colpo di grande esperienza per lei. 2-5 Gran primo tempo di De Kruijf. 1-5 Diagonale profonda di Karakurt. 1-4 Errore al servizio di Folie. 1-3 Primo tempo di Folie. 0-3 Non passa il pallonetto di Sylla, partenza complessa di. 0-2 Secondo servizio vincente consecutivo, in affanno De Gennaro. 0-1 Si parte subito con un acesolita Hancock. 17:35risponde con: Wolosz, Sylla, Plummer, Egonu, De Kruijf, Folie e De Gennaro. 17:33 Questo il sestetto di: Hancock, Karakurt, ...

