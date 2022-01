LIVE Berrettini/Sinner-Medvedev/Safiullin 7-5 1-1, Italia-Russia 1-1 ATP Cup in DIRETTA: primo set targato tricolore!! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 PRIMA DI SERVIZIO E SMASH!!! FONDAMENTALE!! 15-30 PUNTO PAZZESCO! Miracolo di Safiullin a rete, il russo trova un angolo incredibile. 15-15 Si ferma sul nastro la volée di Berrettini. 15-0 Ottiene il punto diretto con la prima Sinner. 1-1. ERRORE INCREDIBILE DI Berrettini! Sinner si era difeso in maniera divina… Potevamo uccidere la partita. 40-40 Non sbaglia lo smash Safiullin: c’è il deciding point. 30-40 SUL NASTRO IL DRITTO DI Sinner! Era a tanto così dal passare. 15-40 Un altro errore con il dritto di Medvedev!! Tre palle break Italia!! 15-30 Esagera Berrettini nella profondità di questo dritto! C’era la possibilità. 0-30 IL CAMBIO ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 PRIMA DI SERVIZIO E SMASH!!! FONDAMENTALE!! 15-30 PUNTO PAZZESCO! Miracolo dia rete, il russo trova un angolo incredibile. 15-15 Si ferma sul nastro la volée di. 15-0 Ottiene il punto diretto con la prima. 1-1. ERRORE INCREDIBILE DIsi era difeso in maniera divina… Potevamo uccidere la partita. 40-40 Non sbaglia lo smash: c’è il deciding point. 30-40 SUL NASTRO IL DRITTO DI! Era a tanto così dal passare. 15-40 Un altro errore con il dritto di!! Tre palle break!! 15-30 Esageranella profondità di questo dritto! C’era la possibilità. 0-30 IL CAMBIO ...

