LIVE Berrettini/Sinner-Medvedev/Safiullin 7-5 0-0, Italia-Russia 1-1 ATP Cup in DIRETTA: primo set targato tricolore!! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Larga la risposta di Safiullin! 15-0 Parte bene Berrettini con una grande prima. 6.32 La chiave del primo set dell’Italia sta nella resa con la seconda di servizio: 89% di punti vinti contro il solo 46% della Russia. Gli azzurri hanno recuperato un break di svantaggio sul 4-3. SBAGLIA SafiullinNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IL primo SET E’ DELL’Italia 7-5 IN RIMONTA!!! 30-40 RISPOSTA ANTICIPATA DI ROVESCIO E VOLEE!!! DUE SET POINT Italia!!! 30-30 Risponde bene Berrettini, ma poi strappa con il dritto. ERRORE PESANTISSIMO. 15-30 PASSANTE DI Safiullin!! Si è salvato alla grandissima il russo con una soluzione di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Larga la risposta di! 15-0 Parte benecon una grande prima. 6.32 La chiave delset dell’sta nella resa con la seconda di servizio: 89% di punti vinti contro il solo 46% della. Gli azzurri hanno recuperato un break di svantaggio sul 4-3. SBAGLIANNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ILSET E’ DELL’7-5 IN RIMONTA!!! 30-40 RISPOSTA ANTICIPATA DI ROVESCIO E VOLEE!!! DUE SET POINT!!! 30-30 Risponde bene, ma poi strappa con il dritto. ERRORE PESANTISSIMO. 15-30 PASSANTE DI!! Si è salvato alla grandissima il russo con una soluzione di ...

