LIVE Berrettini/Sinner-Medvedev/Safiullin 5-5, Italia-Russia 1-1 ATP Cup in DIRETTA: controbreak immediato degli azzurri! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Serve bene al centro il romano. 0-15 Stecca il dritto Sinner! Medvedev è arrivato ovunque, tirando su una palla che era a terra. 5-5. Tutto ancora in equilibrio in questo finale di set. 40-15 Non entra il rovescio al salto. 40-0 PAZZESCO PUNTO!! Berrettini gioca a pittino a rete, poi la volée di Safiullin passa con l’aiuto del nastro e a Sinner non bastano tre recuperi da urlo. 30-0 Rimbalza alta la palla su Berrettini e il romano non tiene il controllo. 15-0 Scappa in lunghezza il lob di Sinner: impreciso qui l’azzurro. 5-4. Comodino di dritto di Berrettini sul lungolinea e l’Italia torna avanti nel punteggio nel primo set 40-15 INTERVIENE ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Serve bene al centro il romano. 0-15 Stecca il drittoè arrivato ovunque, tirando su una palla che era a terra. 5-5. Tutto ancora in equilibrio in questo finale di set. 40-15 Non entra il rovescio al salto. 40-0 PAZZESCO PUNTO!!gioca a pittino a rete, poi la volée dipassa con l’aiuto del nastro e anon bastano tre recuperi da urlo. 30-0 Rimbalza alta la palla sue il romano non tiene il controllo. 15-0 Scappa in lunghezza il lob di: impreciso qui l’azzurro. 5-4. Comodino di dritto disul lungolinea e l’torna avanti nel punteggio nel primo set 40-15 INTERVIENE ...

