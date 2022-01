LIVE Berrettini/Sinner-Medvedev/Safiullin 1-1, Italia-Russia 1-1 ATP Cup in DIRETTA: comincia il doppio decisivo! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Splendida traiettoria esterna congegnata da Sinner. 30-0 Si muove bene Sinner che colpisce con il passante lungolinea di dritto. 15-0 UN MURO Berrettini A RETE! Medvedev gli tira forte, ma lui non fa una piega con un polso d’acciaio, appoggiando un’ottima volée. 1-1. Medvedev risponde a tono al turno di battuta di Berrettini. 40-0 Altro servizio impressionante di Medvedev. 30-0 Buona volée per Safiullin che sorprende Sinner. 15-0 comincia bene anche Medvedev al servizio. 1-0. Sinner non colpisce bene la volée, ma in ogni caso è efficace. Buonissimo turno di servizio in apertura. 40-15 Secondo ace per ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Splendida traiettoria esterna congegnata da. 30-0 Si muove beneche colpisce con il passante lungolinea di dritto. 15-0 UN MUROA RETE!gli tira forte, ma lui non fa una piega con un polso d’acciaio, appoggiando un’ottima volée. 1-1.risponde a tono al turno di battuta di. 40-0 Altro servizio impressionante di. 30-0 Buona volée perche sorprende. 15-0bene ancheal servizio. 1-0.non colpisce bene la volée, ma in ogni caso è efficace. Buonissimo turno di servizio in apertura. 40-15 Secondo ace per ...

