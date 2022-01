LIVE Berrettini-Medvedev, Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: il romano cerca l’impresa per portare gli azzurri in semifinale! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SAFIULLIN 2.22 Questi due giocatori si sono già affrontati due volte: in Atp Cup lo scorso anno, quando prevalse il russo in due set e ad Indian Wells nel 2018, quando fu sempre il moscovita a vincere in tre set in rimonta. 2.20 Entra in campo Matteo Berrettini acclamato dal pubblico, così come Daniil Medvedev! Ci attende uno scontro fra titani! 2.19 All’Italia basta battere la Russia con qualsiasi risultati per volare in semifinale di ATP Cup. Gli azzurri dovranno quindi ottenere un punto fra il secondo singolare e il doppio per tornare in campo sabato notte. 2.17 Jannik Sinner ha appena regalato l’1-0 all’Italia in una partita al cardiopalma contro ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SAFIULLIN 2.22 Questi due giocatori si sono già affrontati due volte: in Atp Cup lo scorso anno, quando prevalse il russo in due set e ad Indian Wells nel 2018, quando fu sempre il moscovita a vincere in tre set in rimonta. 2.20 Entra in campo Matteoacclamato dal pubblico, così come Daniil! Ci attende uno scontro fra titani! 2.19 All’basta battere lacon qualsiasi risultati per volare in semifinale di ATP Cup. Glidovranno quindi ottenere un punto fra il secondo singolare e il doppio per tornare in campo sabato notte. 2.17 Jannik Sinner ha appena regalato l’1-0 all’in una partita al cardiopalma contro ...

Advertising

SuperTennisTv : ??Questa notte ci giochiamo il tutto per tutto: gli azzurri sfidano la Russia per un posto in semifinale di #ATPCup!… - asobinin_you : RT @SuperTennisTv: ??Questa notte ci giochiamo il tutto per tutto: gli azzurri sfidano la Russia per un posto in semifinale di #ATPCup! ?00:… - chopmount : RT @SuperTennisTv: ??Questa notte ci giochiamo il tutto per tutto: gli azzurri sfidano la Russia per un posto in semifinale di #ATPCup! ?00:… - vpino2011 : RT @SuperTennisTv: ??Questa notte ci giochiamo il tutto per tutto: gli azzurri sfidano la Russia per un posto in semifinale di #ATPCup! ?00:… - GiuliaV5 : RT @federtennis: ? 00:00 live su @SuperTennistv c'è in palio la semifinale dell'#ATPCup ???? Italia ?? Russia ???? ???? Sinner ?? Safiullin ???? ????… -