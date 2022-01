LIVE Berrettini-Medvedev 2-6 7-6 4-6, Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: il russo vince una durissima battaglia, decisivo il doppio! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SAFIULLIN 5.11 Sarà quindi decisivo il doppio: punteggio di 1-1. Ci troveremo fra pochissimo per viverne le emozioni. Un caro saluto e a prestissimo, attendendo l’ufficialità delle due coppie. 5.10 In ottica Australian Open possiamo contare su due certezze come Berrettini e Sinner che potranno fare tantissima strada, visto lo stato di forma. 5.08 Abbiamo ritrovato un grandissimo Berrettini: il romano, dopo l’infortunio di Torino, nel giro di tre match è tornato a giocare ad un LIVEllo elevatissimo. 5.06 Appena 13 errori gratuiti in tutto il match per Medvedev contro i 28 di Berrettini: 76% di punti vinti al servizio, l’80% con la prima e il 69% con la ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SAFIULLIN 5.11 Sarà quindiil doppio: punteggio di 1-1. Ci troveremo fra pochissimo per viverne le emozioni. Un caro saluto e a prestissimo, attendendo l’ufficialità delle due coppie. 5.10 In ottica Australian Open possiamo contare su due certezze comee Sinner che potranno fare tantissima strada, visto lo stato di forma. 5.08 Abbiamo ritrovato un grandissimo: il romano, dopo l’infortunio di Torino, nel giro di tre match è tornato a giocare ad unllo elevatissimo. 5.06 Appena 13 errori gratuiti in tutto il match percontro i 28 di: 76% di punti vinti al servizio, l’80% con la prima e il 69% con la ...

Advertising

SuperTennisTv : ??Questa notte ci giochiamo il tutto per tutto: gli azzurri sfidano la Russia per un posto in semifinale di #ATPCup!… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Medvedev 2-6 7-6 1-2 Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: break del russo nel terzo set -… - live_tennis : ATP Cup - Russia vs Italy - Group Stage: Daniil Medvedev beat Matteo Berrettini 6-2, 6-7, 6-4 - zazoomblog : LIVE Berrettini-Medvedev 2-6 7-6 3-5 Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: l’azzurro cerca di rimanere in scia… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Medvedev 2-5 Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: grande spettacolo a Sydney russo avanti di… -