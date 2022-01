LIVE Berrettini-Medvedev 2-6 7-6 4-5, Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: ultima possibilità per l’azzurro (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SAFIULLIN 40-0 Sul nastro il recupero di Berrettini con il back: tre match point Medvedev. 30-0 Prova a buttarsi avanti Berrettini, ma c’è il passante di Medvedev. Incredibile il russo. 15-0 HA PRESO TUTTO Medvedev! Berrettini ci ha provato in tutti modi, ma il russo è stato illegale ancora una volta. 4-5. Grande game vinto da Berrettini che si garantisce un’ultima possibilità. A-40 Inside-in che rimane in campo per miracolo e ottimo rovescio in diagonale a campo sguarnito. 40-40 Tenta nuovamente il serve and volley Berrettini e viene punito dal passante di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SAFIULLIN 40-0 Sul nastro il recupero dicon il back: tre match point. 30-0 Prova a buttarsi avanti, ma c’è il passante di. Incredibile il russo. 15-0 HA PRESO TUTTOci ha provato in tutti modi, ma il russo è stato illegale ancora una volta. 4-5. Grande game vinto dache si garantisce un’. A-40 Inside-in che rimane in campo per miracolo e ottimo rovescio in diagonale a campo sguarnito. 40-40 Tenta nuovamente il serve and volleye viene punito dal passante di ...

