LIVE Berrettini-Medvedev 2-6 7-6 2-4, Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: break del russo nel terzo set (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SAFIULLIN 30-30 Fermo con i piedi Berrettini su questo back di rovescio. 30-15 Scappa via l’esecuzione del dritto a Berrettini. 30-0 Quinto ace per Berrettini nel match. 15-0 Prima esterna e smorzata comoda sotto rete. 2-4. Non concede chance al suo avversario neanche in questa circostanza il numero due del mondo. 40-15 Seconda di servizio a quasi 200 km/h tirata da Medvedev. 30-15 Ottima traiettoria esterna trovata con la prima dal russo. 15-15 Gestisce bene uno smash non banale Medvedev. 0-15 RISPONDE Berrettini E POI PASSA! Va ancora a rete Medvedev, ma gioca una pessima stop volley. 2-3. Ace per chiudere questo ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SAFIULLIN 30-30 Fermo con i piedisu questo back di rovescio. 30-15 Scappa via l’esecuzione del dritto a. 30-0 Quinto ace pernel match. 15-0 Prima esterna e smorzata comoda sotto rete. 2-4. Non concede chance al suo avversario neanche in questa circostanza il numero due del mondo. 40-15 Seconda di servizio a quasi 200 km/h tirata da. 30-15 Ottima traiettoria esterna trovata con la prima dal. 15-15 Gestisce bene uno smash non banale. 0-15 RISPONDEE POI PASSA! Va ancora a rete, ma gioca una pessima stop volley. 2-3. Ace per chiudere questo ...

