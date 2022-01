LIVE Berrettini-Medvedev 2-6 7-6 1-2, Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: break del russo nel terzo set (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SAFIULLIN 30-30 Prima esterna e attacco di dritto in contropiede: precisissimo Medvedev. 15-30 In rete il back di Berrettini! Non ci voleva proprio questo errore! 0-30 BELLISSIMO ROVESCIO IN CROSS!! Non molla Berrettini! 0-15 Risposta aggressiva di Berrettini e Medvedev sbaglia con il dritto! 1-2 break Medvedev! Prova ad uscire dallo scambio sulla diagonale di rovescio girandosi sul dritto l’azzurro, ma il suo tentativo si ferma in rete. 15-40 Con il servizio annulla la prima il romano. 0-40 In corridoio di pochissimo lo sventaglio di dritto di Berrettini: arrivano tre palle break consecutive. 0-30 ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SAFIULLIN 30-30 Prima esterna e attacco di dritto in contropiede: precisissimo. 15-30 In rete il back di! Non ci voleva proprio questo errore! 0-30 BELLISSIMO ROVESCIO IN CROSS!! Non molla! 0-15 Risposta aggressiva disbaglia con il dritto! 1-2! Prova ad uscire dallo scambio sulla diagonale di rovescio girandosi sul dritto l’azzurro, ma il suo tentativo si ferma in rete. 15-40 Con il servizio annulla la prima il romano. 0-40 In corridoio di pochissimo lo sventaglio di dritto di: arrivano tre palleconsecutive. 0-30 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Medvedev 2-6 3-3 Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: il romano prova a rimanere a galla -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Medvedev 2-6 6-6 Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: il secondo set si decide al tiebreak! -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Medvedev 2-6 2-2 Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: il romano prova a rimanere a galla -… - infoitsport : LIVE Berrettini-Medvedev 1-3, Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: lotta incredibile nel quarto gioco! - zazoomblog : LIVE Berrettini-Medvedev 1-4 Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: grande spettacolo a Sydney russo avanti di… -