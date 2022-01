LIVE Berrettini-Medvedev 2-6 2-2, Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: il romano prova a rimanere a galla (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SAFIULLIN 15-0 Manca un passo a Berrettini per arrivare a giocare il back. 2-2. TIENE IL SERVIZIO A ZERO Berrettini! Grande game! 40-0 Lunga di un soffio la risposta di Medvedev. 30-0 Attacco meraviglioso e chiusura morbida a rete. 15-0 Tre lavatrici scagliate con il dritto da Berrettini. 1-2. Terzo ace per Medvedev che ancora non ha concesso un punto al servizio nel secondo set. 40-0 Spinge Berrettini con il dritto, ma Medvedev si muove a meraviglia. 30-0 Stecca Berrettini di dritto. 15-0 prova ad uscire dallo scambio con il rovescio lungolinea Berrettini, ma sbaglia. 1-1. Un’altra ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SAFIULLIN 15-0 Manca un passo aper arrivare a giocare il back. 2-2. TIENE IL SERVIZIO A ZERO! Grande game! 40-0 Lunga di un soffio la risposta di. 30-0 Attacco meraviglioso e chiusura morbida a rete. 15-0 Tre lavatrici scagliate con il dritto da. 1-2. Terzo ace perche ancora non ha concesso un punto al servizio nel secondo set. 40-0 Spingecon il dritto, masi muove a meraviglia. 30-0 Steccadi dritto. 15-0ad uscire dallo scambio con il rovescio lungolinea, ma sbaglia. 1-1. Un’altra ...

