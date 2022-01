L’Inter ha scelto il nuovo vice Dzeko: si può chiudere subito (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’Inter avrebbe già individuato il nuovo vice Dzeko in vista della seconda parte di stagione. Il club nerazzurro potrebbe confermare anche Sanchez, rigenerato dalla cura Simone Inzaghi L’Inter potrebbe basare il mercato di gennaio sulla caccia a un vice Dzeko in grado di sostituire il centravanti bosniaco in chiave turnover. Impossibile arrivare a Scamacca, blindato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 gennaio 2022)avrebbe già individuato ilin vista della seconda parte di stagione. Il club nerazzurro potrebbe confermare anche Sanchez, rigenerato dalla cura Simone Inzaghipotrebbe basare il mercato di gennaio sulla caccia a unin grado di sostituire il centravanti bosniaco in chiave turnover. Impossibile arrivare a Scamacca, blindato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Inter : ?? | C’È SOLO L’INTER Ecco la maglia con cui scenderanno in campo i nostri giocatori nella finale di Supercoppa!… - juventinovero16 : #cuomo su top calcio che parla dell'andata che Allegri ha scelto lui di non far giocare i sudamericani mentre Lauta… - _MDelon : Lega #SerieA: Simone #Inzaghi scelto come allenatore del mese di dicembre. Se per quel mese tutta l'#Inter è stata… - Luigi14438676 : @angelo_forgione Lei sa che non aveva altre proposte? Lei crede che insigne a zero non faceva comodo ad altre squad… - EMIGOAL : RT @capuanogio: #Onana il 14 dicembre: '#Inter? Non abbiamo scelto ancora nessuna squadra. Il #Barcellona è la priorità'. #Onana oggi (4 g… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter scelto L’Inter ha scelto il nuovo vice Dzeko: si può chiudere subito SerieANews