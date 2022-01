Liliana Resinovich scomparsa a Trieste | “alta probabilità” che il corpo ritrovato sia il suo Il marito e l’amico | cosa sappiamo finora

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 gennaio 2022) È un giallo in piena regola quello che da tre settimane ha come scenario il quartiere di San Giovanni a. Tutto è cominciato con ladi una donna,di 63 anni, dipendente della Regione in pensione. Poi un’lena di dichiarazioni e colpi di scena. IlSebastiano Visintin, di 72 anni, fotografo in pensione con la passione per l’affilatura dei coltelli, ha spergiurato di non sapere nulla su che fine avesse fatto la moglie, assicurando che tra di loro “non c’è mai stato un litigio”. Ma l’ottantaduenne, Claudio Sterpin, amico della donna, con cui aveva riallacciato un’intensa amicizia da alcuni anni, ha rivelato: “Stava per lasciare il”. Adesso il ritrovamento del, avvolto in due sacchi dell’immondizia, ...