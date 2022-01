Lettera dei presidi al governo: 'Sicurezza non garantita, contiamo sulla Dad fino a fine mese' (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono più di 600 e hanno le idee chiare. I presidi operativi in tutta Italia hanno scritto una Lettera accorata al governo chiedendo di adottare la didattica a distanza fino al 31 gennaio . Un ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono più di 600 e hanno le idee chiare. Ioperativi in tutta Italia hanno scritto unaaccorata alchiedendo di adottare la didattica a distanzaal 31 gennaio . Un ...

Lettera dei presidi al governo: “Sicurezza non garantita, contiamo sulla dad fino a fine mese” Gazzetta del Sud “I nostri bambini discriminati dall’esclusione dai tamponi” La lettera a Regione, Comune e Asl delle famiglie dei piccoli della scuola dell'infanzia De Albentis: scuole chiuse ma niente test antigenici, "i più fragili penalizzati come cittadini di serie b" ...

La lettera a Regione, Comune e Asl delle famiglie dei piccoli della scuola dell'infanzia De Albentis: scuole chiuse ma niente test antigenici, "i più fragili penalizzati come cittadini di serie b"

