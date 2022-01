L’Epifania | quella vera | insegna | è la scienza la nostra nuova stella cometa

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 6 gennaio 2022) A chi non è mai capitato di volgere gli occhi al cielo in cerca di risposte? Quando ci sentiamo persi, quando non sappiamo dove sbattere la testa arriviamo a sperare che lassù, nel grande universo, ci sia un segnale per noi o qualcuno in ascolto, pronto a fornirci la soluzione che stavamo aspettando. Negli astri cerchiamo ciò che non riusciamo a comprendere o ciò che è troppo difficile da accettare. Forse è proprio l’aurea di mistero a rendere così affascinante la storia legata alla festa del: l’arrivo dei Magi alla capanna di Gesù bambino. Le premesse per fare di questo racconto un master piece intramontabile ci sono tutte: c’è un fondo di realtà storica, unita a finzione e, per finire, un pizzico di immaginazione artistica. I magi sono realmente esistiti, ma non erano re. Erano scienziati, custodi del sapere astronomico, come testimonia Erodoto, storico ...