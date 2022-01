LegaPro | si va verso un nuovo slittamento della ripresa del campionato

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Attualmente ci sono 250 calciatori positivi al Covid su 1700 nei club di Lega Pro: i modelli matematici ci dicono che i contagi aumenteranno nella popolazione nei prossimi giorni, dobbiamo prenderne atto. La salute è un bene primario, noi come calcio dobbiamo ragionare da sistema: domani parlerò con il consiglio direttivo e deciderò in base ai dati aggiornati, ma la tendenza mi pare chiara”. E’ l’allarme lanciato dal presidente, Francesco Ghirelli. Dopo loseconda giornata del girone di ritorno, prende piede l’ipotesi di unrinvio per il ritorno in campo deldi terza divisione. Auspicabile dunque che ilripartirà nel weekend del 22 e 24 gennaio. L'articolo proviene da ...

Sono 250 su poco più di mille i calciatori di serie C positivi a test corona virus. Per questo motivo lasta valutando l'opportunità di rinviare anche la ventiduesima giornata del campionato. La lega di serie A, in mattinata, ha emanato una circolare. La squadra che abbia almeno 13 giocatori ...Lanna avrà un ruolo molto limitato ma rappresentativo in questa fase di passaggiola nuova ...che sta facendo incetta di giocatori di categoria superiore per tentare l'assalto alla. ...“Attualmente ci sono 250 calciatori positivi al covid su 1700 nei club di Lega Pro: i modelli matematici ci dicono che i contagi aumenteranno nella popolazione nei prossimi giorni, dobbiamo prenderne ...Dopo il rinvio della 21^ giornata, riprogrammata al 2 febbraio, la Lega Pro sta pensando di posticipare anche la 22^ giornata, in calendario domenica 16 gennaio Ad annunciarlo è il presidente della Se ...