Le nuove regole della Serie A per garantire lo svolgimento del campionato (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Consiglio di Lega ha approvato oggi all’unanimità un “protocollo”, coerente con le regole adottate già dalla Uefa, che stabilisce l’obbligo di scendere in campo per le squadre con almeno 13 giocatori della prima squadra e della Primavera (sempre se maggiorenni) risultati negativi ai test per rilevare il covid-19. Il regolamento adottato permetterà di proseguire la stagione e portare a termine il campionato di Serie A TIM, con l’auspicio che non intervengano più le ASL con provvedimenti confusi e incoerenti che, al momento, stanno creando gravi danni al sistema sportivo italiano, con devastanti impatti economici e riflessi di carattere sociale. A tal proposito resta fermo il convincimento che le decisioni delle varie ASL, per diverse ragioni, siano illegittime, pertanto la Lega ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Consiglio di Lega ha approvato oggi all’unanimità un “protocollo”, coerente con leadottate già dalla Uefa, che stabilisce l’obbligo di scendere in campo per le squadre con almeno 13 giocatoriprima squadra ePrimavera (sempre se maggiorenni) risultati negativi ai test per rilevare il covid-19. Il regolamento adottato permetterà di proseguire la stagione e portare a termine ildiA TIM, con l’auspicio che non intervengano più le ASL con provvedimenti confusi e incoerenti che, al momento, stanno creando gravi danni al sistema sportivo italiano, con devastanti impatti economici e riflessi di carattere sociale. A tal proposito resta fermo il convincimento che le decisioni delle varie ASL, per diverse ragioni, siano illegittime, pertanto la Lega ...

Advertising

TizianaFerrario : vorrei solo sapere perché le nuove regole partono persino dal 15 febbraio e non subito.Anche questo è frutto di me… - crocerossa : ??Nuove regole per il contenimento del #Covid19 in vigore dal 31 dicembre 2021. Queste le norme sull'utilizzo della… - Corriere : Rientro in classe: nuove regole. Per medie e superiori Dad al terzo contagio solo per i non vaccinati - businessonlinei : Pagamenti ##affitto casa, nuove regole proprie#tari e inquilini nel 2022. Ecco cosa cambia - Lucilla61012753 : RT @papito1492: La confusione generata dalle nuove regole prodotte giorno dopo giorno, dà l'impressione di avere a che fare con una banda… -