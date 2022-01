Le formazioni ufficiali di Milan-Roma | difesa inedita per Pioli

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono state appena rese note ledella sfida di San Siro tra, in programma alle ore 18.30.ha dovuto reinventare ladopo le positività di ieri di Tomori,gnoli e Calabria. Davanti gioca Giroud e non Ibrahimovic. Mourinho attua un solo cambio rispetto al pari con la Sampdoria: dentro Pellegrini, fuori Cristante. Recuperato in extremis Rui Patricio. Le(4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers; Giroud.(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Pellegrini, Veretou, Vina; Zaniolo, Abraham. Thomas Cambiaso

