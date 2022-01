Le formazioni ufficiali di Lazio-Empoli e Spezia-Verona | quante sorprese!

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono state da poco diramate ledelle partite della 14.30 valide per la ventesima giornata di Serie A. Sarri non sorprende: dentro Luis Alberto al posto dell’indisponibile Basic. Andreazzoli invece sorprende davanti: fuori Pinamonti e Cutrone, dentro La Mantia e Di Francesco. A Latanti cambi e squadre rivoluzionate per via dei casi Covid. Parte dalla panchina Barak. Di seguito ledi(4-3-3): Strakosha; Hysaj, Acerbi, Luiz Felipe, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.(4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami, Di Francesco; La Mantia. Queste invece le scelte di Thiago Motta e ...

Ecco le formazioni ufficiali: 4-4-2 per la formazione blucerchiata, che ritrova Audero tra i pali. Linea difensiva inedita con Ferrari e Murru sulle corsie, Yoshida e Chabot i due difensori centrali.
Partita da non perdere quella tra Lazio ed Empoli, tra due squadre che hanno una filosofia precisa e in classifica non sono lontane.