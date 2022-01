Lazio | vaccino obbligatorio agli over 50 Il piano della Regione | ' Un mese per le dosi a tutti'

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Non potranno più tirarsi indietro e dovranno vaccinarsi: l'ha deciso il gno istituendo con l'ultimo decreto l'obbligo vaccinale per gli50 . E nel lafa già i conti sul tempo ...

Advertising

RegioneLazio : 1. #Covid19: Rivolgiamo un invito alle famiglie per la vaccinazione dei loro figli: prenotate subito senza aspettar… - GianniSanzo : adesso un bel Lazio Empoli con i 0 positivi della Lazio, questa si che è fortuna, nessun covid e giocatori discipli… - roberto42831211 : Sconcerto a formello! Laziale fa il vaccino e diventa romanista. E la variante de merda! #lazio #SSLAZIO - borrillo62 : RT @raffromano11: @lbianchetti Parlo da Covid avuto e negativizzato dal 3 gen (booster 8 dic. Sic!). Basta informarsi dal medico curante. G… - francang1950 : RT @raffromano11: @lbianchetti Parlo da Covid avuto e negativizzato dal 3 gen (booster 8 dic. Sic!). Basta informarsi dal medico curante. G… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio vaccino

Agenzia ANSA

Entrando nel dettaglio, nelci sono 2.611.910 persone che hanno più di cinquant'anni, coloro ... Dal primo febbraio chi tra gli over 50 sarà scoperto senzariceverà una multa da 100 euro ......00 Sampdoria - Torino 18:00 Salernitana -20:45 Juventus - Udinese CALCIO - PREMIER LEAGUE 13:... Ora vogliamo la verità" Australian Open, ancora dubbi su Djokovic: ''o esenzione medica, ...Non potranno più tirarsi indietro e dovranno vaccinarsi: l’ha deciso il governo istituendo con l’ultimo decreto l’obbligo vaccinale per gli over 50. E nel Lazio la Regione ...TERZA DOSE, per chi aveva fatto ASTRAZENECA ci sono NOVITA' Le terze dosi di vaccino anti-COVID proseguono a gonfie vele. Il Ministro della Salute, in correlazione con il Comitato Tecnico Scientifico, ...