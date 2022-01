Lazio-Empoli, le formazioni ufficiali: Andreazzoli cambia l’attacco (Di giovedì 6 gennaio 2022) Fra partite rinviate per casi di Covid-19 e giocatori assenti in Coppa d’Africa, il 20º turno di Serie A è cominciato in modo piuttosto turbolento. Una delle partite a non risentire (almeno apparentemente) di questi problemi è invece Lazio-Empoli, le cui formazioni ufficiali sono state da poco rese note. Teatro della sfida sarà lo stadio “Olimpico” di Roma, dove il fischio d’inizio è previsto per l’insolito orario delle 14:30. I precedenti in Serie A giocati nella Capitale sono soltanto 11, e l’Empoli non è mai riuscito a vincere in trasferta contro i biancocelesti. I successi laziali sono infatti 9, a fronte di 2 pareggi maturati nelle stagioni 2005/06 e 2007/08. Un altro dato interessante riguarda la difficoltà dell’Empoli a segnare in casa della Lazio: l’ultima ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Fra partite rinviate per casi di Covid-19 e giocatori assenti in Coppa d’Africa, il 20º turno di Serie A è cominciato in modo piuttosto turbolento. Una delle partite a non risentire (almeno apparentemente) di questi problemi è invece, le cuisono state da poco rese note. Teatro della sfida sarà lo stadio “Olimpico” di Roma, dove il fischio d’inizio è previsto per l’insolito orario delle 14:30. I precedenti in Serie A giocati nella Capitale sono soltanto 11, e l’non è mai riuscito a vincere in trasferta contro i biancocelesti. I successi laziali sono infatti 9, a fronte di 2 pareggi maturati nelle stagioni 2005/06 e 2007/08. Un altro dato interessante riguarda la difficoltà dell’a segnare in casa della: l’ultima ...

