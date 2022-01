Lazio - Empoli 3 - 3, le pagelle: Milinkovic eroe, Strakosha disastro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lazio - Empoli 3 - 3 all'Olimpico. Le pagelle della squadra di Sarri. Strakosha 4 Incomprensibile l'uscita a vuoto su Di Francesco che regala rigore e vantaggio agli ospiti. Si ripete con un'uscita a ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 gennaio 2022)3 - 3 all'Olimpico. Ledella squadra di Sarri.4 Incomprensibile l'uscita a vuoto su Di Francesco che regala rigore e vantaggio agli ospiti. Si ripete con un'uscita a ...

