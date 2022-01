Lavoro di giovani e donne, Italia fanalino di coda Ue. Il commissario Schmit: “Troppo abbandono scolastico e salari troppo bassi” (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Commissione europea ha di recente pubblicato un rapporto sul mercato del Lavoro nell’Ue e per l’Italia viene delineata una “situazione critica“, come la definisce il commissario europeo al Lavoro, Nicolas Schmit, parlando con Il Sole 24 Ore. Il Paese è in fondo alla classifica sia per l’occupazione dei giovani sia per quella delle donne. “La situazione sociale riflette la situazione economica degli ultimi 20 anni, segnata da una profonda stagnazione“, afferma il politico lussemburghese. La disoccupazione giovanile “è intorno al 30%”, ma al tempo stesso “vi è carenza di manodopera“, rileva il commissario Ue, che vede le cause nel “tasso elevato di abbandono scolastico”, nella carenza di “competenze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Commissione europea ha di recente pubblicato un rapporto sul mercato delnell’Ue e per l’viene delineata una “situazione critica“, come la definisce ileuropeo al, Nicolas, parlando con Il Sole 24 Ore. Il Paese è in fondo alla classifica sia per l’occupazione deisia per quella delle. “La situazione sociale riflette la situazione economica degli ultimi 20 anni, segnata da una profonda stagnazione“, afferma il politico lussemburghese. La disoccupazionele “è intorno al 30%”, ma al tempo stesso “vi è carenza di manodopera“, rileva ilUe, che vede le cause nel “tasso elevato di”, nella carenza di “competenze ...

