L' Australia ha annullato il visto a Djokovic | dovrà lasciare il Paese

(Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - L'ha cambiato idea, e dopo aver concesso ildi ingresso nelal primo tennista del mondo, Novak, che avrebbe così potuto partecipare aglin Open nonostante non sia vaccinato contro il Covid, ha deciso di revocarglielo. I funzionari che lo hanno interrogato per diverse ore in aeroporto al suo arrivo nel, hanno spiegato che il campione serbo "non ha rispettato i requisiti d'ingresso": non potrà dunque partecipare al primo torneo del Grande Slam, in programma a Melbourne a partire dal 17 gennaio prossimo. A sua difesa, oltre agli avvocati che presenteranno un ricorso, è intervenuto in prima persona lo stesso presidente della Serbia Aleksandar Vucic, che ha accusato l'di "pessimo trattamento" verso l'illustre ...

Advertising

RussoSusye2012 : @Rosy46044624 @ChiaraC315 @FmMosca Annullato tutto e invitato a lasciare l'Australia,nessuna ricetta d'esenzione.N… - MariaRosaPira : Djokovic respinto: deve lasciare l'Australia Una furbetto che a perso - editta_fazzi : L'Australia ha annullato il visto a Djokovich, dovrà lasciare il Paese - salidaparallela : RT @max65bo: Djokovic respinto: deve lasciare l'Australia - Bruno79577450 : RT @GeorgeSpalluto: Comunicato ufficiale dell'Australian Border Force: 'Il signor Djokovic non ha fornito prove adeguate per soddisfare i r… -

Ultime Notizie dalla rete : Australia annullato

... "non è riuscito a fornire prove adeguate per soddisfare i requisiti di ingresso in- scrive in una nota l'Australian border force - e il suo visto è stato successivamente". ......l'1 - 0 all'Italia in una partita al cardiopalma contro Roman Safiullin nella quale ha... secondo match di Italia - Russia di ATP Cup 2022 sulla Ken Rosewall Arena di Sydney (). ...Novak Djokovic non sarà in campo agli Australian Open di tennis. Il serbo, n.1 del mondo, che ieri era volato a Melbourne per partecipare al primo Grande Slam della stagione grazie a un permesso speci ...L'ABF conferma che il signor Djokovic non è riuscito a fornire un'adeguata documentazione per soddisfare i requisiti di ingresso in Australia e per questo il suo visto è stato annullato. Prigioniero i ...