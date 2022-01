Laura Freddi prima e dopo: la ricordate quando faceva la velina? Ecco la foto inedita (Di giovedì 6 gennaio 2022) Laura Freddi l’ex compagna di Paolo Bonolis ve la ricordate quando faceva la velina? Ecco come era, i dettagli della vicenda Una delle conduttrici, showgirl e cantanti italiane che gode il mondo dello spettacolo conosciuta per aver presenziato nelle puntate di Non è la Rai e dal tg satirico Striscia la notizia ha intrapreso nei primi anni Novanta l’attività di conduttrice italiana e di showgirl partecipando a diversi programmi di successo fra cui possiamo ricordare Festivalbar, Il Quizzone, Occhio allo specchio! e Super. Conosciuta anche per essere stata la ex compagna di Paolo Bonolis prima che egli cominciasse la relazione con Sonia Bruganelli: stiamo parlando della splendida Laura Freddi. ... Leggi su topicnews (Di giovedì 6 gennaio 2022)l’ex compagna di Paolo Bonolis ve lalacome era, i dettagli della vicenda Una delle conduttrici, showgirl e cantanti italiane che gode il mondo dello spettacolo conosciuta per aver presenziato nelle puntate di Non è la Rai e dal tg satirico Striscia la notizia ha intrapreso nei primi anni Novanta l’attività di conduttrice italiana e di showgirl partecipando a diversi programmi di successo fra cui possiamo ricordare Festivalbar, Il Quizzone, Occhio allo specchio! e Super. Conosciuta anche per essere stata la ex compagna di Paolo Bonolische egli cominciasse la relazione con Sonia Bruganelli: stiamo parlando della splendida. ...

Advertising

GrandeFratello : Per questa sera Laura Freddi siederà al fianco di Alfonso ed Adriana Volpe nel ruolo di opinionista d’eccezione. In… - Aerdna3091 : #GfVip Ricordo che domani la puntata sarà trasmessa regolarmente ancora con Laura Freddi come opinionista al posto di Sonia - ParliamoDiNews : Laura Freddi e Miriana Trevisan veline a Striscia la Notizia nel 1994: ecco come erano - - Dorian221190 : RT @trashtvstellare: Laura Freddi sarà opinionista anche nella puntata di venerdì 7 #GFVIP - itsmeeAntoTv : RT @trashtvstellare: Laura Freddi sarà opinionista anche nella puntata di venerdì 7 #GFVIP -