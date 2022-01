Laura Freddi e Paolo Bonolis, perché si sono lasciati? «Volevo diventare sua moglie, ma lui…» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Laura Freddi è stata a lungo fidanzata con Paolo Bonolis, oggi marito di Sonia Bruganelli. Ma perché tra di loro è finita? Leggi anche: Laura Freddi stava con Paolo Bonolis, in che rapporti è con Sonia Bruganelli? Hanno litigato? Laura Freddi e Paolo Bonolis, perché si sono lasciati? ??Laura Freddi, la showgirl e conduttrice lanciata… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 6 gennaio 2022)è stata a lungo fidanzata con, oggi marito di Sonia Bruganelli. Matra di loro è finita? Leggi anche:stava con, in che rapporti è con Sonia Bruganelli? Hanno litigato?si? ??, la showgirl e conduttrice lanciata… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

GrandeFratello : Per questa sera Laura Freddi siederà al fianco di Alfonso ed Adriana Volpe nel ruolo di opinionista d’eccezione. In… - Aerdna3091 : #GfVip Ricordo che domani la puntata sarà trasmessa regolarmente ancora con Laura Freddi come opinionista al posto di Sonia - ParliamoDiNews : Laura Freddi e Miriana Trevisan veline a Striscia la Notizia nel 1994: ecco come erano - - Dorian221190 : RT @trashtvstellare: Laura Freddi sarà opinionista anche nella puntata di venerdì 7 #GFVIP - itsmeeAntoTv : RT @trashtvstellare: Laura Freddi sarà opinionista anche nella puntata di venerdì 7 #GFVIP -