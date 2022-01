Laura Di Mauro | curiosità e vita privata su Tanya del musical “Mamma Mia”

(Di giovedì 6 gennaio 2022)Diche interpretanelMia!” al fianco di Luca Ward, Sergio Muniz e Paolo Conticini sarà tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno”, a partire dalle 14 su Raiuno. Nata a Roma, muove i primi passi all‘Accademia di Danza di Renato Greco, dove sostiene i primi esami. Precentemente aveva studiato funky, tip tap, danza classica e danza jazz con Enzo Paolo Turchi. L’esordio sul piccolo schermo come ballerina, attrazione e cantante al Salone Margherita e nelle trasmissioni Effetto Nuvolari, Fantastico 8, Fantastico 9, Fantastico Baudo, Fantastica Carrà, RaiMondo, Lascia o Raddoppia, Domenica In, Il grande gioco dell’oca, I cervelloni, Avanspettacolo. A teatro la vediamo nel Conte Tacchia diretta da Gino Landi . Viene scelta da Pietro Garinei come attrice coprotagonista ...

