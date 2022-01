L'arma finale del Fisco per stanare gli evasori: come funziona (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il consiglio dei ministri sta cercando di correre ai ripari prevedendo la riforma dell’amministrazione fiscale. Il faldone composto da sessantasei pagine è stato inviato a Bruxelles Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il consiglio dei ministri sta cercando di correre ai ripari prevedendo la riforma dell’amministrazione fiscale. Il faldone composto da sessantasei pagine è stato inviato a Bruxelles

Ultime Notizie dalla rete : arma finale L' arma finale del Fisco per stanare gli evasori: come funziona C'è un piano del governo per ostacolare un fenomeno di evasione fiscale molto diffuso in Italia: quello riguardante tutti coloro che non emettono fattura o scontrini, generalmente per piccoli e medi ...

Riolo Terme, anziano trovato morto nel fiume Senio ...ha diramato l'allarme di scomparsa ai Carabinieri e ieri mattina si è attivata l'imponente macchina delle ricerche con il triste esito finale nel pomeriggio. Sul posto oltre ai militari dell'Arma si ...

