La Roma cade a San Siro, il Milan vince 3-1 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma – Primo impegno ufficiale del 2022 per la Roma di Mourinho, che per l’Epifania va a trovare il Milan secondo in classifica. Diverse assenze tra Covid e infortuni per Pioli, mentre Mourinho recupera Pellegrini ed Abraham e li manda in campo dal primo minuto. Inizio shock per la Roma Prima chance di marca rossonera, con Theo Hernandez che al limite dell’area raccoglie un pallone vagante a seguito di un corner e impegna severamente Rui Patricio in tuffo. Sulla conclusione del Milanista, però, c’è un leggerissimo tocco di Abraham col braccio, sanzionato dal Var col penalty poi realizzato da Giroud. Al 16? arriva la frittata Romanista: retropassaggio sbagliato di Ibanez, Giroud colpisce il palo e Messias mette in rete a porta sguarnita. Al 39? prima vera occasione per la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 gennaio 2022)– Primo impegno ufficiale del 2022 per ladi Mourinho, che per l’Epifania va a trovare ilsecondo in classifica. Diverse assenze tra Covid e infortuni per Pioli, mentre Mourinho recupera Pellegrini ed Abraham e li manda in campo dal primo minuto. Inizio shock per laPrima chance di marca rossonera, con Theo Hernandez che al limite dell’area raccoglie un pallone vagante a seguito di un corner e impegna severamente Rui Patricio in tuffo. Sulla conclusione delista, però, c’è un leggerissimo tocco di Abraham col braccio, sanzionato dal Var col penalty poi realizzato da Giroud. Al 16? arriva la frittatanista: retropassaggio sbagliato di Ibanez, Giroud colpisce il palo e Messias mette in rete a porta sguarnita. Al 39? prima vera occasione per la ...

